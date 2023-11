Hockey. Il Monza cerca il riscatto in Europa

Cercasi riscossa disperatamente. Approfittando, magari, della tre giorni europea che l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar avrà il vantaggio di giocare in casa. Da domani a domenica il PalaBiassono ospiterà il Gruppo A della Coppa World Skate Europe, erede della Coppa Cers. Monza dovrà affrontare, nell’ordine, gli inglesi del King’s Lynn, gli svizzeri del Thunerstern e gli spagnoli del Pas Alcoy. Nel primo caso non ci sono precedenti recenti di confronti tra una formazione monzese e una squadra britannica. Anzi. Eventuali precedenti possono risalire ad almeno 40 anni fa e riguarderebbero il vecchio Hockey Monza. Ma anche per gli spagnoli del Pas Alcoy si tratterà del debutto su una pista monzese. La squadra allenata da Tommaso Colamaria sfiderà la compagine spagnola domenica alle 11. Le due contendenti sono le favorite per il passaggio del turno, riservato alle prime due classificate. L’Hrcm esordirà domani (ore 21) contro il King’s Lynn, per tornare in pista sabato allo stesso orario con la squadra elvetica del Thunerstern.

I padroni di casa cercheranno il riscatto in Europa dopo le delusioni maturate in campionato. Sabato, infatti, si sono arresi in casa all’Ubroker Bassano per 2 a 1. Nei tre precedenti incontri interni l’Hrcm aveva ottenuto un successo e due pareggi. Fuori casa ha perso tre volte su tre. "I passi falsi in campionato – commenta il dirigente Franco Girardelli – iniziano a essere un po’ troppi. Sono molto deluso, anche se non è che il Bassano ci abbia surclassato. Ma giocando così non si va da nessuna parte. Ora spero che la squadra in Europa si dia una mossa". Il biglietto per ogni giornata di Coppa costa 10 euro e comprende due incontri. L’abbonamento a sei gare costa 25 euro.

Gianni Gresio