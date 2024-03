Hockey, il pratese Stefano Zampoli sogna il "triplete"

Prato, 7 marzo 2024 - E' reduce da un paio di annate praticamente perfette: dal 2021, ha vinto due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ma Stefano Zampoli sogna il “triplete”, visto che nella stagione in corso il GS Trissino è ancora in corsa su tutti i fronti. Ed è stato proprio il portiere pratese a suonare la carica in vista delle prossime settimane, che saranno decisive sotto questo aspetto. “Per adesso la nostra stagione è molto positiva – ha detto ai microfoni del club veneto - dopo la conquista della Supercoppa, siamo secondi ed imbattuti in campionato, siamo in semifinale di Coppa Italia, in corsa per lo Scudetto e siamo ai quarti di finale di Coppa Campioni. Avanti così”. Il ventiquattrenne di Prato sta confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano, quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi alla Serie A1, prima di trasferirsi in Veneto e vincere tutto. Senza dimenticare l'impegno in Nazionale, visto che da ormai un biennio è entrato stabilmente nel giro azzurro. E per quanto la scaramanzia abbia il suo peso nel mondo dello sport, Zampoli non ha mai nascosto il sogno a breve termine: dopo la Supercoppa, mira insieme ai compagni di chiudere l'annata agonistica provando a vincere tutti gli altri titoli in palio con un'attenzione particolare all'Europa. Pur senza tralasciare il campionato: anche grazie alle parate di Zampoli, il Trissino ha attualmente la miglior difesa del torneo (38 le reti al passivo) ed è imbattuto. Se si trova al secondo posto in A1 a tre lunghezze di distanza dal Forte dei Marmi è a causa di qualche pareggio di troppo. Ed è l'ex-Maliseti a ricordare ai suoi l'obiettivo da seguire, a partire dal match di sabato prossimo contro il Sandrigo. “La trasferta di Sandrigo sarà una partita molto complicata che dobbiamo prendere con le molle – ha concluso - molte squadre questa stagione hanno lasciato punti su quel parquet, ma noi vogliamo conquistare la vittoria e proseguire il nostro campionato da imbattuti. Sarà una partita combattuta, dove nessuna delle due squadre mollerà di un centimetro”.

G.F.