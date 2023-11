Hockey. Il Roller a Giovinazzo per sfatare il tabù

Ora o mai più. Perché l’avversario nel recupero di stasera (ore 18, PalaPansini) è il neo promosso Giovinazzo, 0 punti in campionato. Per l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, tre sconfitte nelle tre sfide esterne finora giocate, l’incontro infrasettimanale rappresenta un’occasione imperdibile. Il quintetto allenato da Tommaso Colamaria (foto), nel precedente turno di campionato piegato in casa dal Bassano, ha ritrovato un mezzo sorriso grazie alle competizioni europee. Ha infatti superato, sia pure senza brillare, il turno a gironi della WSE Cup ospitato dal PalaBiassono. Un obiettivo raggiunto grazie ai successi per 12 a 1 e 4 a 3 ai danni, rispettivamente, degli inglesi del King’Lynn e degli svizzeri del Thunerstern. L’Hrcm, ormai qualificato, si è poi arreso per 5 a 1 agli spagnoli del Pas Alcoy nella partita conclusiva. Nell’odierna trasferta pugliese, inevitabilmente, la squadra ospite dovrà comunque cambiare marcia. Anche perché il Giovinazzo è comunque allenato da Pino Marzella, una vita nell’hockey, già attaccante degli ormai disciolti Hockey Monza e Roller Monza. Ma l’Hrcm deve inevitabilmente provare a vincere oggi per poi affrontare sabato, al PalaBiassono, il Valdagno. "Ormai - ammette il giocatore Matteo Zucchetti - siamo finiti negli ultimi posti della classifica. Una posizione che non ci meritiamo. Nei prossimi due incontri dobbiamo fare sei punti". "Con il Pas Alcoy - spiega il presidente Andrea Brambilla - la squadra mi è sembrata un po’ stanca. Ma non ci possono essere alibi".