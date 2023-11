Hockey. Il Roller blocca la capolista. Dopo Trissino punta a Grosseto

All’inferno e ritorno. Un viaggio spericolato che permette all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di ottenere un 3 a 3 contro il Trissino capolista, dominatore degli ultimi due campionati. Un segnale confortante in vista della sfida di domani sera: per la sesta giornata, infatti, la squadra monzese affronterà in trasferta il Grosseto, 9 punti in classifica e una gran voglia di confermarsi una candidata per le primissime posizioni. Sarà un confronto impervio anche per via dei precedenti: nelle ultime due stagioni Monza è riuscita a strappare alla compagine maremmana solo un pareggio. Ma l’Hrcm visto in azione contro il Trissino potrebbe anche spezzare il tabù. L’Hrcm, sotto di due gol al termine del primo tempo, piazzava il sorpasso grazie a Pedrocchi e a una doppia prodezza di Tamborindegui. A fissare il 3 a 3 un tiro diretto di Cocco. "Il mio gol - spiega Elia Pedrocchi, alla prima stagione monzese - è stato la conseguenza di uno sforzo collettivo. Dovevamo far dimenticare la sconfitta di Sandrigo e ci siamo riusciti. Meritavamo la vittoria. A Grosseto ci attende una rivale ostica, difficile. Ma tutto sta nella nostra testa: dobbiamo credere in noi e avere lo stesso carattere mostrato mercoledì sera". "Il Trissino - spiega il portiere Pippo Fongaro - negli ultimi tre anni avrà lasciato in giro una decina di punti. Questo punto, quindi, è già tanto. E ci aiuterà sicuramente contro il Grosseto, formazione che si è rinforzata rispetto alla scorsa annata".