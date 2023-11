Hockey. Il Roller con Bassano punta sul fattore campo

La missione è possibile. Perché qui si tratta di aggiudicarsi la seconda affermazione stagionale ai danni dell’Ubroker Bassano, in arrivo sabato (ore 20.45) al PalaBiassono. Un obiettivo plausibile per i padroni di casa dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, nel palazzetto amico finora dimostratisi avversari indomabili. Qui si è arreso per 7 a 0 l’Engas Vercelli. Qui sono stati costretti al pareggio sia l’Amatori Lodi, sia il Trissino, una corazzata con i pattini che da due anni vince in Italia e in Europa. I cinque punti dell’Hrcm sono appunto conseguenza di questi tre incontri casalinghi. Monza, in trasferta, ha infatti perso tre partite su tre. Un gran bel motivo per festeggiare il ritorno a casa con un successo ai danni del quintetto vicentino. Monza è appunto “obbligata” a vincere in casa perché lontano da Biassono osserva un digiuno assoluto. La battuta d’arresto per 7 a 5 accusata con il Grosseto, terzo in classifica, era stata preceduta dalle sconfitte con Montebello e Sandrigo. In attesa di invertire questa tendenza esterna, l’Hrcm vuole ribadire come al PalaBiassono non si passi. Puntando anche sulle capacità balistiche di Julian Tamborindegui, autore di quattro reti in Maremma. "Ma la squadra - commenta l’allenatore Tommaso Colamaria - ha comunque avuto una reazione convinta. Questa sconfitta non è paragonabile alle due precedenti. Ora il Bassano merita la massima attenzione, è una compagine allestita con dichiarate ambizioni".