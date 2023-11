Hockey. Il Roller sfata il tabù e seppellisce Giovinazzo mettendo a segno 10 reti

Il tabù esterno è stato spezzato in maniera fragorosa: al quarto tentativo, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar vince in trasferta: l’operazione è rigorosamente certificata dal 10 a 4 inflitto all’Indeco Giovinazzo nel posticipo. Nelle tre sfide esterne il quintetto allenato da Tommaso Colamaria (foto) aveva sempre perso. Altra precisazione doverosa: il Giovinazzo aveva perso tutti gli incontri finora disputati. Il blitz brianzolo in Puglia rappresenta un ricostituente per un gruppo dal rendimento finora imprevedibile, oltretutto atteso domani sera al PalaBiassono (ore 20.45) da un Valdagno annunciato in buona forma. A proposito di avversari, l’Hrcm ne ha pescato uno terribile negli ottavi di Coppa WSE: le stecche bia++ncorossazzure dovranno incrociare quelle degli spagnoli del Noia Freixenet. Andata il 16 dicembre a Biassono, ritorno in Spagna il 20 gennaio. Ma al momento il duello più importante è quello di domani col Valdagno. "Le sensazioni dopo la partita di mercoledì - spiega il dirigente Franco Girardelli - sono buone: il Giovinazzo, pur non avendo conquistato punti, negli ultimi incontri aveva venduto cara la pelle".