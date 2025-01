Hockey in Line. Colpo a Milano degli Warriors. Equilibrio e successo di misura

Warriors-Tergeste, gran colpo a Milano. Un gol di Giulia Dalla Bà (nella foto) a metà dell’overtime regala il successo alla squadra frutto della fusione tra il Ferrara Hockey e il Tergeste Trieste, opposta al Quanta Hockey di Milano, una delle formazioni più accreditate. La rete che ha portato alla vittoria ha interrotto un incontro che fino ad allora era stato in perfetto equilibrio e senza reti nei due tempi regolamentari.

A fine gara queste le parole dell’allenatrice giocatrice Giulia Dalla Bà: "Vittoria inaspettata e raggiunta con un numero esiguo di atlete a referto. Tra le difficoltà abbiamo rispettato l’obiettivo prefissato e questo ci ha portato a incamerare due buoni punti. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, che non ha mai mollato, seguendo i miei consigli, mettendoci grinta e cuore, onorando la maglia che avevamo addosso".

La seconda giornata di serie A femminile vedrà le Warriors-Tergeste impegnate domani in casa alle 19 contro l’Edera Trieste. "Dopo la splendida vittoria di Milano – aggiunge Giuseppe Strada, direttore tecnico Ferrara Hockey – per le ragazze si presenta l’occasione di affrontare in casa le triestine dell’Edera, che nella prima giornata hanno subito una netta sconfitta in casa ad opera del Civitavecchia. Per il sodalizio Ferrara/Tergeste partita da affrontare con la massima concentrazione."

Mario Tosatti