Hockey in Line. Doppio appuntamento per Ferrara Hockey

Un fine settimana tra serie C e A per l’hockey estense. Si parte stasera alle 19 per la formazione maschile del campionato di serie C hockey in linea. Trasferta in campo neutro per Ferrara che, causa impraticabilità del pattinodromo di Imola, sarà di scena a Forlì per affrontare Imola che occupa attualmente il sesto posto in classifica avendo conquistato 4 punti nelle sette gare disputate. Se Ferrara saprà ripetere la prestazione di domenica scorsa in casa contro Viareggio, i tre punti in palio sono possibili e la classifica diventerà interessante per poter continuare al Ferrara Hockey di credere in una rimonta quasi impossibile ipotizzare qualche settimana fa. Domenica 3 marzo, invece, dalle 11 a Bomporto doppio turno per il Ferrara Hockey femminile di serie A.