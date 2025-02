Hockey in line. Empoli perde lo scontro al vertice. Si impone il Kraken Camaiore

Niente da fare per l’Hockey Empoli nello scontro al vertice del girone C di Serie C nazionale. Dopo aver perso quello di andata, i ‘Ciuchi volanti crollano nel derby di ritorno al Pala Aramini contro la capolista Kraken Camaiore. I versiliesi chiudono di fatto la pratica nel primo tempo, terminato 6-0, per poi dilagare nella ripresa fino all’11-2 finale. Reti empolesi a firma Cecchi e Simonelli (nella foto). Il Camaiore sale così a 24 punti allungando a più otto il vantaggio sull’Hockey Empoli, che tornerà in pista domenica 16 febbraio a Ribolle contro la Libertas Forli, terzultima in classifica.