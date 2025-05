Hockey in line Empoli: Under 14 vice campione d'Italia, Elite Under 18 quinto posto

Ancora grandi soddisfazioni per l’hockey in line di Empoli. La squadra Under 14 è vice campione d’Italia, mentre il team Elite Under 18 ha ottenuto un onorevole quinto posto ‘tricolore’. Un altro bel riconoscimento al grande lavoro svolto da tutta la società, che ormai da anni ha anche una prima squadra costantemente ai vertici della Serie C nazionale.

Ottenuto il pass per la final six scudetto vincendo gli spareggi contro Civitavecchia (5-0) e Real Torino (3-2 all’over time), i biancocelesti hanno esordito a Legnaro (Pd) perdendo per 4-3 dopo un tempo supplementare contro il forte Asiago Vipers. Grazie al netto 5-1 sul Novi (doppietta di Samuele Chirico e centri di Mattia Chirico, Albonetti e Gonni) la squadra di coach Stefano Carboncini ha agguantato il secondo posto del girone qualificandosi per le semifinali, dove ha avuto la meglio 3-0 sul Bomporto. Nella finalissima i biancocelesti si ritrovano davanti l’Asiago Vipers che ha di nuovo la meglio, stavolta per 6-2.

Questi i protagonisti: Niccolò De Santi e Dishini Nishathma Samaranayake (portieri), Giacomo Neri, Dinuni Samaranayake, Mattia Chirico, Giovanni Albonetti, Ludovico Bracciforti, Mirko Vallini, Dineth Samaranayake, Samuele Chirico, Alessio Gonni.

Passando alle final six dell’Elite Under 18 i ‘Flying Donkeys’ hanno chiuso al terzo posto il triangolare iniziale cedendo 4-0 all’Asiago Vipers e 6-3 allo Sniper Civitavecchia. Nella finalina per il quinto posto si sono riscattati travolgendo 8-0 Bomporto. Questa la rosa: Mirco Mercuri, Cristiano Cerrato (portieri), Giampaolo Bastianoni, Elia Bertini, Dario Bertini, Michelangelo Carli, Dario Giorgetti, Pierluigi Mollica, Natan Mainetti e Luigi Giuliato.