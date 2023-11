Hockey in Line. Ferrara a Parma in cerca di punti e conferme

Il Ferrara Hockey a Parma alla ricerca di conferme e dei tre punti. L’appuntamento è per sabato alle 17 al pattinodromo di Soragna (Parma) contro i padroni di casa dei Gufi. Una gara valida per la terza giornata del campionato di serie C, con la formazione parmense ancora fermo a 0 punti in classifica, mentre il Ferrara Hockey è reduce dalla prima vittoria contro Imola. Diverse le assenze tra le fila degli estensi. Il coach Nicola Conforti, infatti, dovrà fare a meno di alcuni giocatori esperti quali Galvani e Zabbari e dell’infortunato Danieli. Il Ferrara hockey è chiamato a dare continuità alla vittoria casalinga ottenuta contro Imola per non perdere terreno dal Forlì, che al momento si trova in testa alla classifica a punteggio pieno con sei punti, frutto di due vittorie. A presentare la partita delicata, viste le assenze tra le file estensi, il direttore tecnico del Ferrara Hockey Giuseppe Strada: "Le insidie di questo incontro possono venire da un eventuale approccio di sottovalutazione dell’avversario dato da un pronostico a nostro favore, cosa che al coach sicuramente non interessa. Occorrerà avere concentrazione e attenzione massima in campo".