Hockey in line. Ferrara beffata nel finale da Vicenza

Una beffa all’ultimo minuto per le ragazze del Ferrara Hockey. Nel primo pomeriggio di domenica si è giocata al pattinodromo ‘G. Burani’ di Ferrara la quarta giornata del campionato di serie A femminile hockey in linea. La formazione estense ha ospitato le Devils Girls Vicenza. La cronaca della partita vede un primo tempo ‘bloccato’, con le due formazioni che faticano a trovare la via della rete, qualche azione da entrambe le parti senza finalizzare. Nella ripresa si attende un’inerzia diversa dalle due formazioni, ma non cambia e permane l’equilibrio tra le ferraresi e le vicentine delle Devils Girls Vicenza. La svolta a 34 secondi dal termine, quando la formazione ospite trova il vantaggio decisivo con la rete di Speranza, che regala così tre punti a Vicenza.