Hockey in Line. Ferrara domani in casa contro Imola

Il Ferrara Hockey alla ricerca del successo nell’esordio casalingo. L’appuntamento è al pattinodromo domenica alle 15 contro l’Hockey Imola che ha conquistato i tre punti in classifica nella prima giornata contro i Gufi Parma. La formazione estense allenata da coach Daniele Bottin invece, nella prima giornata è uscita sconfitta pesantemente dalla trasferta in terra modenese contro i padroni di casa del Scomed Bomporto. L’obbiettivo è rialzarsi subito, come spiega il direttore tecnico del Ferrara Hockey, Giuseppe Strada: "Per i nostri colori si presenta l’occasione di riscattare la sconfitta subita a Bomporto. La partita di domenica prossima diventa molto importante per Ferrara, che davanti al proprio pubblico deve ritrovare schemi di gioco, goal e risultato positivo per cancellare lo zero in classifica".

Mario Tosatti