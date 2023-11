Hockey in Line. Ferrara esce dalla Coppa Italia

Una ‘prima’ del Ferrara Hockey tra una vittoria ed una sconfitta. Per la prima volta nella sua storia è sceso in campo la formazione femminile per disputare due incontri di coppa Italia. L’esordio è stato a Bomporto, un girone all’italiana (solo andata) formato da tre squadre. La prima partita in programma è stata tra le estensi è il Bomporto, con il risultato finale a favore delle prime per 8-2, in rete Balla Bà, Vendrame, Chisena, doppietta per Tiatto, De Feudis, Compiani e Faccini. La seconda partita di coppa Italia ha visto Ferrara affrontare una squadra molto esperta già campione d’Italia due anni fa il Civitavecchia. Finché le forze fisiche e mentali reggono, le nostre giocatrici non sfigurano anche se Civitavecchia trova il goal del pareggio prima della fine della prima frazione di gioco. Le laziali nel secondo tempo imprimono un ritmo forsennato e vanno a segno altre 5 volte, per il 6-1 finale.