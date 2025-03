Hockey in line. Ferrara Hockey, sconfitta a tavolino

Una ‘mazzata’ della giustizia sportiva per il Ferrara hockey, con sconfitta a tavolino, oltre alla penalizzazione in classifica. La formazione estense sarà impegnata sabato prossimo a Empoli, ma a fare ‘rumore’ è la decisione della giustizia sportiva. Un duro colpo per i ferraresi. Alla società Ferrara Hockey, infatti, è stata inflitta una sconfitta a tavolino per non aver disputato la gara di sabato 22 febbraio a Camaiore contro i padroni di casa del Kraken Hockey Camaiore valida per la decima giornata di Serie C 2024/25. Di seguito quanto formalizzato dal rapporto del giudice sportivo di hockey inline di giovedì 27 febbraio: "Perdita della gara con il risultato di 0-5 e penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica a Ferrara Hockey, in quanto non si è presentata in pista e come tale è da considerarsi rinunciataria". Una decisione pesante per la formazione estense, che scende in classifica fino all’ultimo posto.