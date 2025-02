Hockey in line. Ferrara in viaggio tra Bomporto e Camaiore

Un fine settimana all’insegna dell’hockey tra serie C e serie A. Il primo incontro è quello della formazione maschile nel campionato di serie C, stasera alle 20.30 al centro sportivo ‘Pardini’ al Lido di Camaiore contro la formazione locale hockey Kraken Camaiore, che guida la classifica a punteggio pieno. Una partita che sarà in salita per la formazione estense di coach Giulia Dalla Ba’, che è reduce dalla sconfitta nell’ultima giornata contro il Bomporto. Una partita combattuta vinta dagli ospiti con il risultato di 5-3, dopo che gli estensi sono stati sotto per lunghi tratti dell’incontro. Domenica alle 11 a Bomporto, sarà la volta della formazione femminile del Tergeste-Warriors nel campionato di serie A, contro le modenesi. Le ragazze ferraresi, sono reduci dalla vittoria per 3-1 in trasferta contro il Torre Pellice.