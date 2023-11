Hockey in Line. Ferrara in A con un team femminile

Il Ferrara hockey si tinge di rosa. Dopo un’estate burrascosa, per la nota vicenda della rinuncia alla serie A maschile da parte della società estense, ecco che grazie ad un lento ma continuo lavoro del presidente Cristina Marabese, Ferrara ritrova la serie A con una squadra femminile. L’idea è nata per favorire un gruppo di ragazze volenterose capitanate da Giulia Dalla Bà che senza l’aiuto appunto di Cristina Marabese avrebbero rischiato d’appendere i pattini al chiodo.

A tal proposito, dice Giulia Dalla Bà: "Questo progetto è nato per dare a molte ragazze la possibilità di giocare in una squadra femminile, perché quelle esistenti erano tutte con una rosa al completo. Vorrei ringraziare particolarmente la società di Ferrara Hockey e Cristina Marabese, che alla nostra richiesta si è resa molto disponibile aiutandoci fin da subito per realizzare questo progetto. L’idea di lavorare con il Ferrara è nata dalla serietà che ho trovato a differenza di molte altre società, e dal progetto di femminile juniors che solo a Ferrara ho potuto constatare".

Il Ferrara Hockey quindi, si accinge a vivere per la prima volta nella sua storia, può aprire una nuova fase nell’hockey nazionale in ambito femminile. La nuova squadra femminile del Ferrara hockey disputerà il primo appuntamento ufficiale in Coppa Italia domenica 19 novembre alle 11 in trasferta a Bomporto con le padrone di casa dell’Asd I Scomed.

Il campionato di serie A inizierà a gennaio 2024, prevede una ‘regular season’ con formula andata-ritorno-andata a concentramenti, poi semifinali al meglio delle tre partite e poi finale al meglio delle tre partite con prima in casa della peggior classificata in ‘regular season’ e gara 2 e 3 in casa della miglior classificata. Le finali saranno gara 1 il 26 maggio 2024, gara 2 l’8 giugno 2024 e gara 3 eventuale il 9 giugno 2024.

Mario Tosatti