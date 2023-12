Hockey in Line. Ferrara soffre ma supera Empoli

Il Ferrara Hockey domina, soffre e poi vince al termine di una partita combattuta fino all’ultimo. Nel pomeriggio di ieri al Pala Burani di Ferrara, i padroni di casa hanno ospitato l’Empoli per il quarto turno di campionato di serie C maschile. Una partita molto importante, che ha visto subito Ferrara partire in maniera decisiva, protagonista assoluto Raffaele Zabbari, autore nel primo tempo di due assist rispettivamente per la rete di Jacopo Fabbri, che sblocca la partita e poi quella di Lorenzo Perdita. Nella ripresa, però, reazione dei toscani che riducono lo svantaggio, ma sono ancora gli estensi che trovano il tris con Zabbari. Seconda rete dell’Empoli portando sul 3-2, poi risposta del Ferrara Hockey ancora con Lorenzo Perdita per il 4-2. Negli ultimi due minuti arriva la terza rete ospite, con partita che rimane in bilico fino al suono di sirena finale che decreta la terza vittoria estense.