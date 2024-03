Hockey in Line. Ferrara sorride coi maschi, cadono le ragazze

In serie C vittoria esterna per la maschile, mentre in serie A doppia sconfitta per le ragazze del Ferrara Hockey. Prima a giocare è stata la formazione del campionato di serie C, sabato sera trasferta in campo neutro a Forlì, causa impraticabilità del pattinodromo di Imola.

Una prima frazione di gioco dove prevale l’equilibrio e senza reti da entrambe le parti. La partita si decide tutta nella ripresa.

Dopo tre minuti i ferraresi passano in vantaggio con Mollica, ne passano altri due ed arriva anche il raddoppio ad opera di Bolognesi.

A questo punto Imola reagisce e al 10’ riduce le distanze con Gallegati.

Ferrara Hockey, però, reagisce subito e all’11 arriva la terza rete ad opera di Mainetti. La partita termina con la vittoria degli estensi per 3-1.

Invece ieri, nella prima delle due partite a Bomporto di serie A, le ragazze ferraresi si fanno rimontare dopo il doppio vantaggio iniziale. Nella prima gara, ottima partenza per Ferrara. Al 12’ vantaggio con Maddalena Tiatto, passano due minuti ed arriva il raddoppio con Giulia Dalla Bà per il 2-0.

Le padrone di casa del Bomporto reagiscono e a 9 secondi dal termine segnano con Bergamini. Nella ripresa il Bomporto prima pareggia al 10’ ancora con Bergamini, poi la terza rete della vittoria a due minuti dal suono della sirena con Zanella.

Ferrara beffata e perde 2-3 dopo aver cullato l’idea del successo.

A seguire il Ferrara Hockey femminile ha sfidato Vicenza, in una partita a senso unico.

La formazione veneta nel primo tempo passa in vantaggio con Piera Costa, poi nella ripresa arriva la tripletta di Giovanna Speranza. Al termine, quindi, il Ferrara Hockey insacca un passivo di 4-0.

Mario Tosatti