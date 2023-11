Hockey in line. Flying Donkeys alle prese con Viareggio

Altro impegno casalingo per l’Hockey Empoli, che dopo Riccione è pronta ad ospitare anche Viareggio per la 3ª giornata del girone C di Serie C di hockey in line. L’appuntamento è per oggi alle 18 al Pala Aramini dove i Flying Donkeys saranno impegnati appunto nel derby contro i Bad Boars per riscattare il ko dello scorso weekend contro i Corsari romagnoli. Sulla carta è una sfida decisamente alla portata dei ragazzi di coach Stefano Carboncini, visto che i versiliesi sono ultimi a zero punti insieme ai Gufi Parma, con appena tre reti all’attivo. Di sicuro Viareggio porterà in pista la voglia di portare a casa il “derby“, ma dalla loro i “ciuchi volanti“ possono contare una maggior esperienza, unita ad una qualità superiore. Dopo 2 giornate gli empolesi hanno 3 punti, come altre 4 squadre, e si trovano a 3 lunghezze dalla capolista Libertas Forlì, unica a punteggio pieno.