Hockey in line. Flying Donkeys sconfitti a Ferrara

Seconda sconfitta stagione per l’Hockey Empoli nel girone C della Serie C di hockey in line. Dopo il successo casalingo nel derby contro Viareggio, infatti, i “Flying Donkeys“ non sono riusciti a ripetersi sulla pista del Ferrara Warriors, che si è imposto di misura per 4-3 nell’ultima gare di questo 2023. La prima frazione si è chiusa sul 2-0 per i padroni di casa grazie alla rete a metà frazione di Fabbri e al raddoppio poco prima dell’intervallo di Loss. Riordinate le idee durante il riposo con mister Stefano Carboncini, i “ciuchi volanti“ rientrano subito in partita in avvio di ripresa con il centro di Matteo Carboncini, ma Ferrara è bravo ha ripristinare sempre due reti di vantaggio. Dopo il 3-1 di Zabrari succede infatti anche subito dopo il 3-2 siglato dall’empolese Cecchi. La doppietta personale di Matteo Carboncini a poco più di due minuti dalla fine da nuove speranze ai biancazzurri, ma alla fine il risultato non si schioda più dal 4-3. Questa la formazione empolese: Benozzi (p), Mercuri (p); Errico, Cecchi, Pazzaglia, Bertini E. Bertini D., Viti, Carboncini M., Simonelli, Soluri, Giorgetti, Michi, Milcik, Rodio.

Si.Ci.