Hockey in line. I ’Flying Donkeys’ Under 18 parteciperanno alle Final Four di Coppa Italia in Veneto

Tra le migliori quattro formazioni d’Italia della categoria Under 18 Elite ci sarà anche l’Hockey Empoli. Grande impresa per i giovani Flying Donkeys, che dopo le ultime due partite di regular season (ko di misura per 1-3 con la capolista Legnaro con rete di Bastianoni e successo sugli emiliani di Bomporto per 5-1 grazie alle doppiette di Giorgetti e Carli e al gol di Bonvissuto) hanno chiuso addirittura terzi in classifica nel campionato nazionale di categoria dietro a Fox Legnaro e Milano Quanta, in compagnia dell’Asiago Vipers.

Nel fine settimana la squadra guidata da Stefano Carboncini sarà quindi protagonista a Cittadella per le final-four di Coppa Italia. La semifinale per i ‘ciuchini volanti’ è in programma domani pomeriggio alle 17.30 contro Milano. Nell’altra semifinale si affronteranno invece Fox Legnaro e Asiago Vipers. Domenica mattina alle 11 la finale per il terzo e quarto posto, nel pomeriggio a partire dalle 14.30 quella per alzare la coppa.

"Sarà un’impresa ardua, ma nonostante essere arrivati fin qui sia stata già una grande impresa, non è lecito accontentarsi – dichiarano dalla società –. Parola d’ordine? Provarci, perché le qualità, sia individuali che di squadra, ci sono per giocarsela. Ci vogliono testa, consapevolezza, e convinzione".

Saranno tanti i tifosi, tra parenti e amici, che da Empoli saliranno in Veneto per dare tutto il proprio sostegno ai biancocelesti in un fine settimana di grandi manifestazioni visto che oltre la Coppa Italia giovanile, si disputerà anche quella Senior e Femminile con tanto di diretta streaming sul canale Youtube del Cittadella Hockey.