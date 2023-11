Hockey in line. L’Empoli debutta con 3 punti preziosi

Esordio col botto per l’Hockey Empoli nel campionato di Serie C. A Parma, infatti, i Flying Donkeys di coach Stefano Carboncini si impongono 7-2 sui Gufi. Dopo alcuni anni di stop per motivi di lavoro e studio, si sono rimessi i pattini Leonardo Michi e Alessandro Errico, ed è tornato a pieno servizio anche Mattia Pazzaglia. Tra i giovanissimi presenti i gemelli Dario e Elia Bertini e il portiere Emanuele Bagni, mentre erano assenti per infortunio Dario Giorgetti e Giorgio Cecchi. Oltre ai giocatori già citati, sono scesi in pista pure l’altro portiere Benozzi, capitan Matteo Carboncini, Rodio, Milcik,

Simonelli e Viti. Gli empolesi hanno dominato la prima frazione andando all’intervallo sul 4-0 grazie al vantaggio siglato da Carboncini, al raddoppio di Dario Bertini e alla doppietta di Pazzaglia. Nella ripresa i Ciuchi Volanti tornano in pista un po’ appannati e Parma accorcia fino al 4-2, prima che un centro di Viti e altri 2 goal di Carboncini chiudiamo il conto. Sabato prossimo alle 19 al Pala Aramini, invece, Empoli ospiterà Riccione.