Hockey in line serie A, respinto l’assalto del Cittadella. Forlì difende il 4° posto

È un trionfo la prima partita della Libertas Hockey Forlì nel 2025, e il 4-3 sul Cittadella consente ai Warpigs di consolidare la quarta piazza. I padroni di casa passano in vantaggio con Astolfi. Pochi minuti e capitan Guerzoni raddoppia. A pochi secondi dall’inizio della ripresa Cittadella accorcia: i veneti cercano il pareggio, ma Carli con un contropiede insacca il 3-1. Cittadella accorcia nuovamente e Carli sbaglia pure un penalty. Facchinetti alza il muro in porta e respinge dischi a raffica, e Ballarin in azione solitaria fa 4-2. Nel finale Cittadella toglie il portiere e a un secondo dalla fine chiude il match sul 4-3.

Altre partite: Vicenza-Edera Trieste 21-1, Tigers Trieste-Asiago 8-4, Milano-Legnaro 3-0 e Torre Pellice-Verona 1-4.

Classifica: Milano 32; Vicenza 30, Asiago 24, Forlì 19, Tigers Trieste 17, Cittadella 14; Legnaro 11; Verona 10; Edera Trieste 8; Torre Pellice 0.