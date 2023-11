Hockey in line serie c. Empoli fa suo il derby con Viareggio

Torna al successo l’Hockey Empoli, che al Pala Aramini superata con un netto 3-0 il Viareggio nella 3ª giornata del girone C di Serie C di Hockey in Line. Dopo un avvio su buoni ritmi, dove la giovanissima prima linea dei Flying Donkeys stavolta non si fa intimorire a differenza del precedente ko con Riccione, i padroni di casa passano in vantaggio con un tiro di rapina di Milcik. La gara resta comunque equilibrata, almeno fino all’11’ quando

Giorgetti pesca Errico a pochi metri dalla porta versiliese per il raddoppio locale. Nella ripresa Empoli sfrutta una superiorità numerica per calare il tris con lo stesso Giorgetti, su assist di Milcik. Questa la formazione empolese: Benozzi (p), Bagni (p); Giorgetti, Bertini E., Bertini D., Milcik, Carboncini M., Errico, Rodio, Simonelli, Viti, Cecchi. Domenica prossima la serie C riposa, ma ci sarà l’esordio in campionato delle squadre giovanili: l’Under 14 sarà di scena a Riccione, dove incontrerà alle 13 il Bomporto Modena e alle 15 i padroni di casa. L’Elite Under 18, invece, sarà ospite alle 11.30 a Parma dei Gufi.