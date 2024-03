Hockey in Line Serie C. Empoli, vietato sbagliare. Il Gufi Parma è ultimo

Turno sulla carta agevole per l’Hockey Empoli, che per la nona giornata del girone C di Serie C nazionale ospita domani alle 16 al Pala Aramini il Gufi Parma. Gli emiliani infatti sono mestamente ultimi, ancora fermi a zero punti. I “Flying Donkeys“ vengono dalla sconfitta sul campo della corazzata Riccione, ma nelle due precedenti giornate avevano battuto prima Forlì e poi Imola, ed hanno quindi tutta l’intenzione di riprendere la propria marcia verso il podio del raggruppamento (il 3° posto dista 4 punti e il secondo 6). All’andata i ragazzi di coach Stefano Carboncini si imposero in trasferta con un netto 7-2 e sarebbe importante cominciare il girone di ritorno con un’altra vittoria. Il Gufi Parma, del resto finora ha realizzato soltanto 10 reti, risultando il peggior attacco del girone.