Hockey in Line Serie C. Rimonta solo a metà. Empoli cede a Riccione

Battuta d’arresto casalinga per l’Hockey Empoli, costretto ad arrendersi 3-2 al Pala Aramini contro i Corsari Riccione. Dopo il vittorioso debutto di Parma, quindi, i “Flying Donkeys“ devono fare i conti con la prima sconfitta stagionale nel recupero della prima giornata. Gli ospiti partono subito con il piede premuto sull’acceleratore e dopo poco più di due minuti hanno già sbloccato il risultato con Zamagni su assist di Muro. La partita resta poi sostanzialmente equilibrata con Riccione, che riesce comunque a conservare il minimo vantaggio fino all’intervallo. Nella ripresa, però, come già successo nella prima frazione i ragazzi allenati da Stefano Carboncini vengono castigati in avvio di parziale da Montanari, imbeccato dal solito Muro. Empoli reagisce e riesce ad accorciare le distanze con Matteo Carboncini, ma la doppietta personale di Montanari a poco più di 3 minuti dalla fine consente a Riccione di allungano di nuovo. Passa poco più di un minuto e Milcik sigla il 2-3 empolese, ma non basta per la rimonta. Questa la formazione mandata in campo da coach Stefano Carboncini: Benozzi; Cecchi, Pazzaglia, Bertini E., Bertini D., Viti, Carboncini M., Simoncelli, Giorgetti, Michi, MIlcik, Rodio. Prossimo appuntamento domenica al Pala Aramini, alle 18, contro Viareggio.