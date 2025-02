Hockey in line. Un pari e due ko per le selezioni del Ferrara Hockey

Un fine settimana amaro per i colori del Ferrara hockey. Un solo punto e due sconfitte, il bilancio rimediato nei singoli campionati di hockey in linea, entrambi giocati al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ di Ferrara, rispettivamente dalla formazione di serie A femminile e dalla serie C maschile.

La cronaca dei risultati parte dalla serie A. Nel pomeriggio di sabato le ragazze del Tergeste-Warriors hanno affrontato il Civitavecchia e nonostante hanno disputato un’ottima gara si sono dovute arrendere alle laziali, molto forti, con un passivo di 2-0. Nella seconda partita della domenica, invece, sempre per la serie A femminile, le Tergeste-Warriors riescono a conquistare un solo punto, a seguito della sconfitta rimediata ai tiri di rigore, al termine di una partita giocata sotto tono, che ha visto le triestine-ferraresi dover inseguire per quasi tutta la partita.

Sul fronte maschile, campionato di serie C, bella partita tra Ferrara e Camaiore, giocata nel tardo pomeriggio di domenica. I toscani partono bene andando in rete due volte nel primo tempo. Risultato però troppo severo per quello che si era visto in campo per la formazione di casa che ha giocato alla pari con qualche occasione in più degli ospiti. Secondo tempo in cui coach Giulia Dalla Bà rimescola le linee ed ecco che Ferrara rimonta e impatta, prima del gol beffa dei toscani.