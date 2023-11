Hockey in line. Warriors, la cinquina è servita: i ragazzi di Conforti mettono Parma al tappeto

I Warriors ritornano dalla partita contro i Gufi Parma con tre punti conquistati meritatamente grazie ad un rotondo cinque a zero. La partita di sabato a Soragna (Parma), terza giornata del campionato di serie C, è stata fondamentalmente a senso unico fin dall’inizio. Il Ferrara Hockey sempre all’attacco e i Gufi Parma concentrati solo sulla fase di copertura difensiva. La situazione, tuttavia, rimaneva incollata sulla parità e senza reti per più di quindi minuti fino a quando per gli estensi Giacomo Bolognesi ha sbloccata la partita con un’azione personale. A seguire è arrivata anche la seconda rete del Ferrara Hockey, due minuti dopo, grazie al tiro di Lorenzo Loss, che ha capitalizzato al massimo dopo un preciso assist di Flavio Lanza. Nella ripresa i Warriors Ferrara fanno proprio il risultato con altre due reti di Lorenzo Loss e un gol su rimbalzo ancora di Bolognesi. Il numero di reti dei Warriors è stato limitato soprattutto dalla ottima prestazione del portiere dei Gufi, che ha parato quasi il 90% dei 40 tiri dei ferraresi. In un torneo dove ragazzi e ragazze possono giocare nella stessa squadra, eletta migliore giocatrice di giornata Chiara Faccini, con consegna di un simpatico e simbolico berretto. Il risultato però non ha soddisfatto pienamente coach Conforti: "In effetti, a parte la seconda rete, le altre sono state frutto di azioni personali e non del gioco di squadra. Certamente la superficie del campo di Parma ha contribuito non poco a rendere le azioni corali molto più difficili, ma è indubbio che la squadra deve migliorare ancora per potersela giocare con le squadre più forti del girone".

