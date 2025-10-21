Hockey in linea serie a. Vano il gol di Cimatti. Poi Warpigs ko in casa

Esce sconfitta dal match che poteva valere il riscatto, la Libertas Forlì: 1-3 al pattinodromo di via Ribolle al cospetto dei Kraken Camaiore, a discapito dei 36 tiri tentati dai biancoblù. Dopo il vantaggio ospite, i Warpigs recuperano nella seconda frazione con Cimatti, poi i Kraken dilagano con una doppietta di Lilli. "La squadra c’è – scrive la società di via Ribolle –, i risultati finora latitano, ma i ragazzi hanno ampi margini di miglioramento. È mancato qualcosa, soprattutto nella concentrazione e nella convinzione".

Altri risultati: Vicenza-Edera Trieste 12-3, Milano-Legnaro 5-4, Cittadella-Cus Verona 4-2 e Civitavecchia-Asiago 1-8.

Classifica: Vicenza 12; Milano 11; Asiago; Camaiore 9; Legnaro 5; Cittadella 4; Edera Trieste, Cus Verona, Libertas Forli 3; Civitavecchia 0.

Nel weekend è andata in scena anche la prima giornata del campionato Elite, con Forlì che è caduta 5-3 a Verona, nella tana del Cus. Di Bubani, Tomassini e Bellantonio le reti biancoblù. Altre partite: Fox Legnaro-Edera Trieste 17-0, Civitavecchia-Parma 11-0 e Bomporto-Milano 2-8.

e. ma.