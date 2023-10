Hockey in linea serie B, i Warpigs passano col 18enne Mucchetti

Basta un gol di Ivo Mucchetti, classe 2005, alla Libertas Hockey Forlì per sbancare Civitavecchia. Azione decisiva con assist di Astolfi a meno di tre minuti dal fischio iniziale. In precedenza, Forlì aveva avuto ben tre power-play non sfruttati. "Tre punti importantissimi – continua la società biancazzurra –, con la consapevolezza di avere un gruppo di ragazzi che può solo che crescere e migliorare".

L’altra partita: Mammuth Roma-Viareggio 1-9. Turno di riposo per Vicenza.

Classifica: Libertas Forlì 6, Vicenza e Viareggio 3, Civitavecchia e Mammuth Roma 0.