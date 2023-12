Hockey in linea serie B, la Libertas in via Ribolle cerca conferme con Civitavecchia La Libertas Hockey Forlì torna al pattinodromo di via Ribolle per sfidare gli Snipers Civitavecchia. I biancazzurri, dopo la vittoria esterna, dovranno concentrarsi per un match importante per la classifica. Altro incontro: Vecchia Viareggio-Mammuth Roma. Riposo per la capolista Vicenza.