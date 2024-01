Hockey in linea serie b. La Libertas riparte con dieci gol

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E di certo non poteva iniziare meglio l’anno per la Libertas Forlì, che nell’11ª giornata di serie B di hockey inline, ha battuto con un perentorio 10-0 l’ultima della classe, quei Mammuth Roma addirittura ancora fermi al palo. "È stato davvero un buon rientro in campo – dicono dalla società biancazzurra –: i nostri ragazzi hanno dimostrato di aver ampiamente digerito il panettone, tanto che la partita ha visto il nostro dominio per tutti e due i tempi". Un ottimo penalty killing è stato tra gli ingredienti principali di questa vittoria, "che non deve comunque distrarci, perché i prossimi appuntamenti non saranno sicuramente facili".

Marcatori: 5’ pt e 19’ st Ballarin; 6’ e 20’ pt Castagneri; 7’ e 16’ pt Carli; 13’ pt, 13’, 15’ e 20’ st Bernardoni.

L’altra partita: Spv Vecchia Viareggio-Mc Control Vicenza 1-5. Riposava Civitavecchia.

Classifica: Vicenza 27; Forlì 18; Viareggio 14; Civitavecchia 7; Mammuth Roma 0.