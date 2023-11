Hockey in linea serie B. Warpigs, riscatto cercasi con i Mammuth

È necessario dimenticarsi delle 8 pappine rimediate lo scorso weekend a Vicenza, che potrebbero lasciare il segno. Anche se, in realtà, quella patita dalla Libertas Hockey Forlì in casa della capolista è una sconfitta che ci può stare, soprattutto considerando che i Warpigs hanno giocato in casa di una squadra relegatasi in serie B (anche se ridimensionata rispetto allo scorso anno) dopo essersi laureata campione d’Italia, e che comunque giocherebbe anche questa stagione per le prime posizioni in A. "Dobbiamo ritornare sul nostro pianeta e cercare di farlo subito", dicono da via Ribolle. Sì, perché questa sera si torna in campo: face-off alle 20 a Roma, nella tana dei Mammuth. "I nostri ragazzi dovranno scendere in campo con la mente libera e il solo pensiero che bisogna giocare con la convinzione di fare risultato". L’altra partita della giornata è Vicenza-Viareggio; riposa il Civitavecchia.

e. ma.