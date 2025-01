Hockey Indoor. Bondeno alle finali

Si sono giocate domenica scorsa le finali di zona dei campionati nazionali indoor Under 16 maschili e femminili. A Bondeno i ragazzi di mister Ghisellini hanno affrontato i più esperti avversari dell’UHC Adige e dell’HC Superba, uscendo dalla corsa alle finali nazionali con due sconfitte, per 8-2 e 9-6. Una formazione molto giovane quella schierata da mister Ghisellini, che nulla ha potuto contro formazioni più esperte e fisicamente pronte.

Capitan Costa, l’unico dei matildei schierati in campo ad essere “over 14”, ha ancora una volta dimostrato la personale crescita con diverse reti su corner corto e partite giocate alla pari con gli avversari, ed in generale la squadra ha dimostrato carattere e volontà. A Bologna sono scese in campo le ragazze della Under 16, dove il copione è stato praticamente identico. Sconfitta per 6-1 contro le forti ragazze del Cus Padova e sconfitta 5-3 con le storiche rivali dell’HC Riva.