Hockey indoor. Bondeno festeggia. Salvezza e playoff

Due partite stupende, due vittorie, 6 punti. Salvezza e play off conquistati con due turni di anticipo. Questo il resoconto del sabato hockeystico dell’HC Bondeno, che ha sconfitto la SH Bonomi ed il Cus Pisa. Primo match praticamente senza storia, con i matildei che giocano uniti e compatti,

lasciando nulla agli avversari, come auspicato da capitan Tartari alla vigilia: 7-0 il risultato finale, con gol di Valencia, Consoli, Calzolari e doppiette di Succi e Merighi.

Secondo incontro più complicato per i ragazzi di mister Pritoni, che vanno in

vantaggio con Succi, subiscono il pareggio e allungano ancora con Succi e Hussain.

Dopo la pausa lunga il Pisa trova la seconda rete, ma è Valencia a mettere a posto

le cose con due reti che portano il risultato sul 5 a 2 a fine terzo quarto. Nell’ultima frazione Muzzioli segna il sesto gol, poi c’è ancora tempo per il terzo gol avversario e

Andrea Bergamini che chiude il conto: 7-3 il finale.

Ottima la prestazione di tutta la squadra e una menzione particolare per Hussain e Consoli, che hanno trovato il loro primo gol in campionato. Oggi è stata la vittoria del

gruppo, tutti uniti e compatti, senza riserve né titolari. Un ottimo lavoro di mister Pritoni e dei suoi splendidi ragazzi.

Tanta soddisfazione da parte del Club, che vede la prima squadra ancora in serie Elite per il campionato indoor 2024/25 e ancora ai play off scudetto in programma

all’EstraForum di Prato il weekend del 27/28 gennaio.

Questi i giocatori scesi in campo: Calzolari S, Nizzi, Calzolari A, Tartari, Consoli,

Hussain, Valencia, Muzzioli, Succi, Bergamini Al, Bergamini An e Merighi.