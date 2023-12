Hockey indoor. Doppio successo per l’Hockey Bondeno nel torneo Elite

È stato un doppio turno perfetto per l’HC Bondeno, che domenica ha ottenuto il massimo risultato dai due incontri in programma. Mister Pritoni deve rinunciare a Nizzi, Fedossenko e Bartneuski, ma può contare sui

nazionali tornati in gran forma dal raduno di Pisa. Esordio in serie A Élite indoor per il giovanissimo portiere Fergnani, dopo l’ottima prova in under18 di venerdì. Nel primo incontro, contro i padroni di casa e vice campioni italiani della SH Bonomi,

i matildei scoprono le carte con le doppiette dei loro uomini chiave: Muzzioli, Succi e Andrea Bergamini, con due centri a testa, tolgono ogni dubbio e portano a casa i primi punti stagionali. Nel secondo incontro, il copione si ripete. È Succi a prendersi le luci dei riflettori, con una tripletta, e il gol di Muzzioli è pura poesia. Completano il quadro dei marcatori Merighi e Valencia.

Ottima prova dei matildei, con Calzolari praticamente perfetto tra i pali. Conferme delle prestazioni di Succi e Muzzioli, sempre giganti in campo. Grandi giocate di Valencia, che ha dimostrato colpi di alta classe. Esordio molto positivo per Consoli, che ha dato respiro a tutta la difesa. Mister Pritoni ha fatto ruotare alla perfezione tutti gli uomini a disposizione, portando a casa tutti i punti in palio. Capitan Tartari e compagni, sia nel primo che nel secondo match, hanno avuto alcuni strappi davvero incontenibili, durante i quali hanno messo al sicuro i risultati. Ora, alla luce dei risultati, l’HC Bondeno è terzo in classifica.

Questi i giocatori scesi in campo: Calzolari S, Calzolari A, Tartari, Consoli, Hussain, Valencia, Muzzioli, Succi, Bergamini An, Bergamini Al, Merighi e Fergnani. I risultati di domenica, valevoli per la terza e quarta giornata: HC Bra 5-5 HP Valchisone,

SH Bonomi 3-6 HC Bondeno, HP Valchisone 9-1 CUS Pisa, HC Bondeno 6-3 HT Bologna, SH Bonomi 4-4 HC Bra, Cus Pisa 2-1 HT Bologna.