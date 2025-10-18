Hockey inline serie A. Warpigs a caccia del riscatto in casa con i Kraken Camaiore

Deve riprendere la retta via, la Libertas Hockey Forlì, che dopo due brucianti sconfitte cerca il riscatto. E per farlo quale modo migliore se non quello di un match fra le mura amiche? Ecco, quindi, che stasera alle 19.30, al pattinodromo di via Ribolle, i Warpigs ospiteranno i Kraken Camaiore, attualmente quarta forza del torneo, nella quarta giornata di serie A.

Quella toscana è una formazione molto esperta, vincitrice della scorsa edizione della serie B, forse non la rivale migliore per cercare il rilancio. "I nostri ragazzi devono assolutamente provare a invertire la rotta – dicono dalla formazione biancoblù –: d’accordo un periodo di assestamento non facile, ma qualcosa bisogna fare. Anche perché, tolti i vuoti che ogni tanto offuscano le menti dei ragazzi, i Warpigs non hanno giocato per niente male. Il problema sono i troppi errori in difesa e in fase realizzativa, che sono stati determinanti nelle due ultime gare".

Le altre partite: Mc Control Vicenza-Edera Trieste, Hc Milano-Fox Legnaro, Cittadella-Cus Verona e Snipers Civitavecchia-Asiago Vipers.

Oltre alla serie A, questo weekend scenderà in campo anche la formazione Elite per la prima giornata di campionato: in programma, domattina alle 11, la trasferta in terra veneta per Cus Verona-Libertas Forlì.

e. ma.