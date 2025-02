Hockey inline serie a. Warpigs alla prova dei Vipers Asiago

Dimenticare la fondamentale vittoria di sabato scorso contro i Tigers Tergeste. È questo il primo obiettivo della Libertas Hockey Forlì, perché stasera al pattinodromo di via Ribolle arriveranno i Vipers di Asiago, terza forza del campionato e squadra che non ha bisogno di presentazioni. Il via della sida tra le squadre guidate dai due Rigoni (Fabio per i Warpigs, Luca per i Vipers) è in programma per le 19.30.

Le altre partite (fra parentesi la posizione in classifica): Mc Control Vicenza (1)-Tigers Trieste (5), Cittadella (7)-Fox Legnaro (6), Milano (2)-Torre Pellice (10) ed Edera Trieste (8)-Cus Verona (9).

e. ma.