Hockey inline serie b. Riecco la Libertas: in casa c’è Viareggio La Libertas Hockey Forlì torna in campo dopo un turno di riposo per affrontare la Spv Vecchia Viareggio. I toscani sono reduci da una vittoria schiacciante. La società biancazzurra invita a rivedere alcune situazioni tattiche e a concretizzare i powerplay. Domani Civitavecchia-Vicenza, turno di riposo per i Mammuth Roma.