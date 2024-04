Hockey inline serie B. Warpigs, semifinale d’andata con Viareggio

La Libertas Hockey Forlì stasera alle 19.30 ospita al pattinodromo di via Ribolle la Spv Vecchia Viareggio per gara1 della semifinale playoff. "Siamo pronti per questa nuova avventura – dicono i biancazzurri –, spareggi raggiunto meritatamente, disputando un campionato strepitoso chiuso al secondo posto della regular season". Viareggio in questa stagione è sempre stata formazione ostica e i ragazzi di coach Rizzoli hanno dovuto dare il meglio per contenerli. "Però adesso il gioco si fa duro - continuano i Warpigs –, e quindi bisogna concentrarsi per entrare in forma playoff, dove tutto riparte da zero".

L’altra semifinale si giocherà a Civitavecchia, fra i padroni di casa della Tecnoalt e la corazzata Mc Control Vicenza.

