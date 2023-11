Hockey Inline. Symbol di autorità, regolato Seregno

Brilla solo la Symbol Amatori di A2, nel week end rotellistico, che vede le modenesi in pista tutte assieme per la prima volta in stagione: se i gialloblù di A2 regolano con autorità in trasferta un tignoso Seregno, la seconda squadra di serie B parte malissimo a Correggio, e perde senza mai entrare in partita. Non gioca la Pico Mirandola, ma è stato un riposo dolce per i ragazzi di Iallacci, visto che la Scandianese, diretta concorrente per la qualificazione alla seconda fase della Coppa Italia di B, incappa in una incredibile sconfitta sulla pista del Pesaro ultimo della classe: ora alla Pico, nell’ultima giornata di sabato prossimo, sempre sulla pericolosa pista marchigiana, basterà anche un pari, ma per approdare alla seconda fase. Nella serie C di inline, male la Scomed Bomporto, che si fa beffare in casa dal non irresistibile Riccione, e vede le dirette concorrenti scappare.

Hockey, Coppa Italia Serie A2, 7^G.: Correggio - Azzurra NO 11-0; Seregno – Symbol Amatori 2-7; riposa: Scandiano. CLASSIFICA: Symbol Amatori (5) punti 12, Scandiano (5) e Correggio (6) 9, Azzurra (6) 7, Seregno (6) 4.

Coppa Italia Serie B, 9^ G.: Correggio – Amatori MO 7-4; Amatori PS – Scandianese 6-1; Riposa: Pico Mirandola. CLASSIFICA: Pico Mirandola (7) punti 18, Rot. Scandianese (7) 15, Correggio (8) 10, Amatori Modena (7) 6, Amatori PS (7) 4.

Hockey Inline, Serie C, 3^G: Empoli – Viareggio 3-0; Scomed Bomporto - Riccione 2-3; Gufi PR – Warriors FE 0-5; Imola – Forlì 1-7.

Classifica: Forlì e Riccione punti 9, Empoli e Warriors 6, Scomed ed Imola 3, Gufi PR e SPV Viareggio 0. Tra parentesi le partite giocate.

r.c.