Hockey La Pumas piega Follonica. E si mantiene in scia della capolista

Pumas-Follonica 3-1

Inizio partita con il Follonica che ci prova almeno 2 volte, ma Mechini (fresco di convocazione nella Nazionale Under 23) dice no. Al 4’ sblocca Olivieri con un rasoterra, su imbeccata di Olivieri. Poi, dopo le occasioni di Olivieri, Bigatti, Cardella e il palo di Pezzini, arriva il raddoppio con la staffilata dalla distanza di Cardella al 19’. Nella ripresa Asta con un diagonale accorcia al 18’, ma appena 30 secondi dopo Cardella infila la rete che chiude i giochi. Al 21’ Cardella fallisce anche il tiro diretto del 4-1. "Bellissima prestazione, che poteva avere anche un punteggio più largo. Adesso ci aspetta la scontro diretto contro il Castiglione capolista; scontro che vogliamo vincere perché noi alla serie A1 crediamo veramente e vincerlo ci farebbe affrontare i playoff con maggior convinzione" sottolinea Mirko Bertolucci. "Voglio dire ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di hockey - va avanti Bertolucci - di venire a seguirci e di sostenerci. La Pumas è una bella realtà che guardano al futuro con ambizione".

Formazione: Mechini, Marchetti, Pezzini, Olivieri, Carrieri, Cardella, Bigatti, Mora, Cardelli.

Matera-Camaiore 3-1

Partita che segue il regime dell’equilibrio, ma che si stravolge in appena 5’. Monticelli sblocca al 23’, poi lo stesso Monticelli raddoppia a 23 secondi dalla fine del primo tempo. La ripresa conferma la mala sorte del Camaiore. Al 3’ Torres fallisce un tiro diretto, ma sulla respinta infila il 3-0. Solo a 51 secondi dalla fine Pardini accorcia su tiro diretto. "Partita giocata con accortezza, ma senza decisione e concretezza in fase realizzativa. C’è da rimboccarsi le maniche e lavorare molto" commenta Elia Guidi.

Formazione: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Raffaelli, Bellè, Mattugini, Ballestero, Bandieri.

Prato-Spv Viareggio 2-1

Partita subito in salita per l’Spv che va sotto con il centro di Capuano al 2’. A 29 secondi dall’inizio della ripresa Santoro raddoppia. Spagnuolo accorcia al 13’, poi Francesco Poletti fallisce al 20’ il tiro diretto del 2-2. "Partita dai due volti - spiega Ales Martini -. Pessimo primo tempo e buona ripresa, in cui abbiamo però sprecato troppo. Nel complesso prestazione non positiva. Ci manca uno stoccatore davanti".

Formazione: Poletti Fi., Poletti Fr., Spagnuolo, Cinquini, Bicicchi, Del Medico, Toti F., Toti G.

Classifica: Castiglione 33; Pumas 31; Matera 30; Camaiore 27; Sarzana 21; Spv e Prato 10; Salerno 9; Follonica 4.

Sergio Iacopetti