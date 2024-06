Hockey. La Symbol Amatori punta sulle riconferme. Restano Pochettino e Ehimi, Tudela può partire

Mentre inizia con un fastidioso, ed inutile, pareggio per 2-2 con Camaiore, il cammino della squadra Under 23 della Symbol Amatori, nelle finali nazionali di categoria, si inizia a delineare il futuro della prima squadra di A2. Anche se bisognerà aspettare la chiusura delle iscrizioni, prevista per il 1 luglio sia per la A1 che per la A2, soprattutto per capire se, in caso di rinunce, i due tornei saranno ridisegnati, la dirigenza gialloblù ha più o meno deciso il programma, che prevede la riconferma quasi in toto della squadra di quest’anno, partendo dal tecnico Matteo Farina, che così bene ha fatto dopo il suo arrivo, alla squadra quasi intera: unica eccezione il cileno Gabriel Tudela, il cui bottino di 20 reti nelle 18 gare disputate in campionato, è stato giudicato ampiamente insufficiente, e quindi non meritevole di riconferma. Tutti praticamente confermati gli altri, partendo da Enrico Pochettino, sicuramente uno dei pezzi più pregiati del gruppo, insieme a Peter Ehimi (foto): bisognerà capire quindi, se la società proverà ad arrivare ad un attaccante straniero forte in attacco, ma sono in pochi quelli disponibili ad autoretrocedersi in A2, o se invece si punterà su di un italiano, ’del territorio’, quindi intendendo le squadre reggiane, o proveniente da più lontano, magari un giovane forte da valorizzare e far giocare. In attesa di chiarimenti, è ufficiale che dalla prossima stagione torneranno i playoff anche in A2, che coinvolgeranno, suddivise per girone, le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento, per un posto nella A1 del 2025/26: ci fossero stati anche quest’anno, forse la Symbol avrebbe potuto riagguantare quella promozione persa con la pessima partenza…

r.c.