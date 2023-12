Hockey. La Symbol supera Correggio e ’vede’ le semifinali di Coppa

sYmbol

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Beato, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Scutece.

BDL CORREGGIO: Pedroni F., Castiglioni, Gabbi, Menendez, Righi, Caroli, Amatulli, Casari, Pedroni M., Salines; all.: Granell Villalon.

Arbitro: Molli L. (ViareggioLU).

Note: Espulsi Menendez (2 volte), Ehimi (2 volte), Bozzetto, Capalbo, Castiglioni, Pedroni M. per due minuti. Marcatori: 1° tempo Tudela al 2’15", Ehimi al 3’01", Pochettino, 8’56" e al 10’07", Capalbo al 17’33", Tudela al 23’47", Casari (TD) al 23’56"; 2° tempo Bozzetto al 2’51", Pochettino al 5’05", Bozzetto al 2’06", Amatulli al 2’20".

La Symbol sbriga alla perfezione la ’pratica’ Correggio, e con un primo tempo sontuoso, ed una ripresa giocata in controllo ed in scioltezza, porta a casa i tre punti che le servivano per presentarsi sabato a Scandiano in testa con due punti di vantaggio, e con due risultati possibili su tre per centrare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di A2. Un bella prova veramente della squadra modenese, che ha sorpreso il temuto Correggio con una partenza sparata, con due reti in tre minuti, che di fatto hanno tagliato le gambe agli ospiti, incapaci poi di reagire, e di rientrare in partita.

Riccardo Cavazzoni