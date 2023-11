Hockey, nuovo impegno internazionale dei rossoneri. Il Sarzana Gamma si consola con la Wse Cup. Una doppia sfida con i valenciani del Pas Alcoi

L’avventura europea dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation scatterà il 16 dicembre in Spagna, ormai una costante di questo inizio di stagione. Il sorteggio di Wse Cup competizione alla quale partecipano i rossoneri, partendo dagli ottavi di finale avendo disputato ben due preliminari per accedere alla Champions League, ha messo di fronte la formazione del tecnico Paolo De Rinaldis con il club Pas Alcoi rappresentante della comunità autonoma valenciana nella Provincia di Alicante. Si giocherà il turno di andata il 16 dicembre in Spagna mentre la partita di ritorno al "Vecchio Mercato" è in programma il 20 gennaio 2024.

Le altre italiane della competizione: Grosseto-Igualada; Valdagno-La Vendenna; Monza-Noia; Follonica-Sk Germania. Le altre partite degli ottavi sono Murches-Diessbach; Voltregà-Noisy; Braga-Coutras. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation torna dunque nella Wse Cup dopo aver sperato di disputare, per il secondo anno consecutivo la Champions League. Ma al secondo quadrangola di accesso è arrivata l’eliminazione riportando i rossoneri in una competizione composta da buone squadra ma indubbiamente alla portata e le insidie principali potrebbero arrivare proprio dalle cugine Follonica e Grosseto.

