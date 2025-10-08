Hockey, parla De Gerone (Viareggio). "Settimane intense di grandi cambiamenti»

L’inizio del campionato è vicino, sabato alle 21 salirà al PalaBarsacchi il Grosseto dell’ex Massimo Mariotti, ed è arrivato il momento di fare il punto sulla preparazione svolta finora dal Cgc Viareggio del nuovo tecnico Mirco De Gerone. "Per i ragazzi – spiega De Gerone – queste sono state settimane intense, di profondo cambiamento sia da un punto di vista atletico che tecnico, e posso dire che ho notato una grande voglia di lavorare. Sicuramente ha aiutato anche il fatto che diversi di loro conoscessero i modi di lavorare, oltre ai concetti che vogliamo esprimere, miei e del preparatore Ennio Belli, che da anni lavora molto bene al mio fianco". Il giro di amichevoli, iniziate con gli allenamenti congiunti con Spv Viareggio e Rotellistica Camaiore, ha visto già qualche testa a testa con avversari della prossima serie A1, come Castiglione e Follonica.

"Con il Castiglione dela Pescaia – osserva ancora De Gerone – anche se abbiamo vinto 5-2, ho visto una squadra non troppo brillante. Decisamente migliori le uscite con il Follonica, una vinta e una pareggiata. Direi che siamo in linea con i programmi. Sarà una stagione importante per noi perché, come non abbiamo mai nascosto, vogliamo alzare l’asticella e le premesse ci sono tutte". Unico neo qualche lieve infortunio di troppo. "Sono cose che possono capitare in questa fase – conclude –. L’importante è che questi piccoli ostacoli vengano superati senza strascichi, del resto i muscoli degli atleti vengono messi sotto stress fin da subito. Nello specifico Gomez si porta avanti un lieve stiramento e sta facendo un lavoro personalizzato in palestra, mentre Torner si trascina dietro un infortunio di poco conto patito nell’amichevole col Castiglione, ma c’è ancora qualche giorno per valutarli".

S.I.