Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Hockey, parla De Gerone (Viareggio). "Settimane intense di grandi cambiamenti»

Hockey, parla De Gerone (Viareggio). "Settimane intense di grandi cambiamenti»

L’inizio del campionato è vicino, sabato alle 21 salirà al PalaBarsacchi il Grosseto dell’ex Massimo Mariotti, ed è arrivato il...

di SERGIO IACOPETTI
8 ottobre 2025
Mirco De Gerone parla del Viareggio a pochi giorni dall’inizio del campionato

Mirco De Gerone parla del Viareggio a pochi giorni dall’inizio del campionato

XWhatsAppPrint

L’inizio del campionato è vicino, sabato alle 21 salirà al PalaBarsacchi il Grosseto dell’ex Massimo Mariotti, ed è arrivato il momento di fare il punto sulla preparazione svolta finora dal Cgc Viareggio del nuovo tecnico Mirco De Gerone. "Per i ragazzi – spiega De Gerone – queste sono state settimane intense, di profondo cambiamento sia da un punto di vista atletico che tecnico, e posso dire che ho notato una grande voglia di lavorare. Sicuramente ha aiutato anche il fatto che diversi di loro conoscessero i modi di lavorare, oltre ai concetti che vogliamo esprimere, miei e del preparatore Ennio Belli, che da anni lavora molto bene al mio fianco". Il giro di amichevoli, iniziate con gli allenamenti congiunti con Spv Viareggio e Rotellistica Camaiore, ha visto già qualche testa a testa con avversari della prossima serie A1, come Castiglione e Follonica.

"Con il Castiglione dela Pescaia – osserva ancora De Gerone – anche se abbiamo vinto 5-2, ho visto una squadra non troppo brillante. Decisamente migliori le uscite con il Follonica, una vinta e una pareggiata. Direi che siamo in linea con i programmi. Sarà una stagione importante per noi perché, come non abbiamo mai nascosto, vogliamo alzare l’asticella e le premesse ci sono tutte". Unico neo qualche lieve infortunio di troppo. "Sono cose che possono capitare in questa fase – conclude –. L’importante è che questi piccoli ostacoli vengano superati senza strascichi, del resto i muscoli degli atleti vengono messi sotto stress fin da subito. Nello specifico Gomez si porta avanti un lieve stiramento e sta facendo un lavoro personalizzato in palestra, mentre Torner si trascina dietro un infortunio di poco conto patito nell’amichevole col Castiglione, ma c’è ancora qualche giorno per valutarli".

S.I.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su