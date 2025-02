Hockey. Pattinatori, pari con il Monza. Passo in avanti per la salvezza

Pareggio (2-2) tra Circolo Pattinatori e Monza. Un punto che permette ai biancorossi di fare un altro passo verso la salvezza. Al 9’ De Oro con un tiro ravvicinato impegna il portiere brianzolo. Fongaro si salva su Galimberti e poi dice no anche a Piccoli. La gara è bella e appassionante, con il Monza che tiene testa alle offensive dei giocatori di casa. A 1’32 dalla fine del primo tempo il Monza mette la testa avanti su un veloce contropiede finalizzato da Bielsa su assist dalla sinistra di Piccoli. Una manciata di secondi dopo i brianzoli potrebbero raddoppiare ma il tiro dalla distanza di Bielsa colpisce il palo interno alla sinistra di Fongaro e torna in campo. Alla ripresa del gioco al Grosseto bastano diciannove secondi per pareggiare le sorti dell’incontro con Matias Sillero. I Pattinatori passano a condurre dopo appena cinque minuti, con il tiro di Francisco Barragan che buca il guantone di Velazquez e finisce in rete. La sfida si scalda, con il Grosseto che sulle ali dell’entusiasmo va vicino al terzo gol, ma si fa sorprendere dal tiro da fuori di Bielsa all’11’. Al 15’ il fischietto novarese Fronte mostra il blu a mister Mariotti per proteste, costringendo il Cp a giocare per 2’ con l’uomo in meno. Il Grosseto a 2’29 si procura un tiro di rigore, che De Oro si fa parare dal portiere Velazquez.