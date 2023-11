Hockey. Pico Mirandola può già puntare alla fase finale. Doppia sfida contro Correggio e Scandianese

Turno infrasettimanale anche per la Coppa Italia di Serie B di hockey pista dove si affronta la prima giornata di ritorno, e stringe i tempi di disputa della prima fase: i fari sono tutti puntati sull’imbattuta capolista Pico Mirandola (foto), chiamata ad un doppio impegno che sulla carta dovrebbe essere decisivo.

I gialloblù di Iuri Ialacci oggi sono ospiti della Minimotor Correggio, mentre sabato prossimo ospiteranno la Scandianese seconda della classe, staccata di soltanto tre punti: se riuscissero a chiudere il turno con due vittorie, cosa decisamente alla loro portata vista le prestazioni sciorinate nel girone d’andata, sarebbero matematicamente qualificati per la fase finale con tre turni d’anticipo.

Una sola partita invece in programma per quel che riguarda l’Amatori Modena, seconda squadra del club di A2, che alle 17 riceve al PalaRoller di Montale l’Amatori Pesaro: nessuna delle due squadre ha fino ad ora vinto, ed entrambe proveranno a centrare un successo, che comunque non le toglierebbe dagli ultimi posti occupati nella classifica del girone.

r.c.