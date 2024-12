Hockey pista a2. Correggio parte bene: blitz a Montecchio

Parte con il piede giusto il campionato di Serie A2 per la Bdl Minimotor Correggio che vince a Montecchio Maggiore 3 a 2, al termine di una rincorsa che l’ha portata a ribaltare lo 0 a 2 maturato a inizio ripresa, mentre la prima frazione era terminata sullo 0 a 0. La Bdl ha giocato un primo tempo sotto tono, schierandosi inizialmente con Salines, Manuele Pedroni, Menendez, Cinquini e Casari, per la forzata assenza di Tudela dovuta a un male di stagione. A referto, con il tecnico Eduard Granell, anche Caroli, Gabbi, Castiglioni, Holban e Federico Pedroni. Dopo un inizio scialbo, Correggio va sotto 0-2, ma poi al 3’ accorcia Menendez; dopo l’errore dal dischetto di Cinquini, a 4’ dalla fine Casari su rigore pareggia e nell’ultimo minuto ci pensa Pedroni a confezionare un pregevole blitz esterno.

Serie A femminile. Missione impossibile di nome e di fatto per la Sasco Rotellistica Scandianese, che perde a Matera, contro una squadra imbattuta in Italia da tre anni, per 7 a 2. Le reggiane di Valeria Calia (giocatrice e allenatrice) ci provano in tutti i modi, ma la differenza è troppa. Così Matera va sul 4 a 0, Gimeno accorcia sul 4 a 1, poi Matera sul 6 a 1 e il temporaneo 6 a 2 ancora della brava argentina. Sasco con Teli, Calia, Berti, Gimeno, Yacanto; Gallotta, Giardina, De Stefani. Prossima partita il 12 gennaio in casa con il Valdagno.

Coppa Italia Serie B. Cremona-Roller Scandiano 10 a 9, con reti reggiane di Riccardo Busani (4), Nicolò Busani (3) e Montanari (2). Pesaro-Rotellistica Sasco Scandiano 1-3, con reti di Vivi, Gioele Ganassi e Gabriele Ganassi. Italplastics Correggio-Mirandola 6 a 6 con 4 reti di Orfei e 2 di Mangano. Il 22 dicembre si prosegue in due gruppi da 4 squadre: nel girone A, Vercelli, Correggio, Recoaro e Bassano 54, nel B, a Castiglione della Pescaia, la Sasco contro il Pumas Viareggio e poi eventualmente contro la vincente di Castiglione-Giovinazzo. Le prime due si giocheranno la finalissima.

Claudio Lavaggi